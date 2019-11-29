 "Киевавтодор" заявил о готовности к зимнему содержанию дорог

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Подготовлено к работе 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы. В частности, в конце 2018 года получено спецавтомобиля Ford для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудование для приготовления жидких противогололедных реагентов. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли", – сообщил генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев.

Он добавил, что в прошлом сезоне "Киевавтодор" также приобрел два мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства. Установки успешно зарекомендовали себя во время интенсивных осадков.

Столичная власть надеется также на ответственность автомобилистов в период ухудшения погодных условий.

В случае снегопада водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят это сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Собственников призывают не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.