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 НБУ и Госсекретариат Швейцарии начинают программу технического сотрудничества

Национальный банк Украины и Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подписали Меморандум о взаимопонимании относительно внедрения Программы двусторонней помощи и усиления способности центральных банков, которая будет реализовываться Женевским институтом международных отношений и развития.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Программа предусматривает техническое сотрудничество сторон до 2022 года, в частности, в формате экспертных консультаций и исследовательских мероприятий.

Среди основных направлений Программы – монетарная политика, финансовая стабильность, статистика, инструменты управления кредитами, операционные риски в деятельности центрального банка и развитие финансового рынка.

Новая Программа призвана поддержать НБУ предоставлением технической экспертизы, так и созданием доступа в лучших швейцарских практик и проведения исследований на базе лучших швейцарских институтов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162616
 
 
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