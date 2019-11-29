 НБУ и Госсекретариат Швейцарии начинают программу технического сотрудничества

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Программа предусматривает техническое сотрудничество сторон до 2022 года, в частности, в формате экспертных консультаций и исследовательских мероприятий.

Среди основных направлений Программы – монетарная политика, финансовая стабильность, статистика, инструменты управления кредитами, операционные риски в деятельности центрального банка и развитие финансового рынка.

Новая Программа призвана поддержать НБУ предоставлением технической экспертизы, так и созданием доступа в лучших швейцарских практик и проведения исследований на базе лучших швейцарских институтов.