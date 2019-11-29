 Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году, – Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификацию зданий, растительности, линий электросетей и многое другое. Инвесторы смогут легко проектировать объекты и вкладывать деньги в инфраструктуру. Высокоточные данные будут использовать и в проектировании украинских дорог, эффективно орошать земли. Это также позволит предупреждать последствия наводнений, затоплений", - подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что только в этом году в мае на Прикарпатье и Закарпатье почти 400 пособий пострадали в результате наводнения и дождей. Благодаря аэрофотосъемке территории Украины государство будет иметь необходимый ресурс для недопущения подобных случаев.

Общая стоимость работ составляет 276 млн грн. Срок исполнения - до декабря 2020 года.

Кроме того, в рамках подготовки к земельной реформе Госгеокадастр активно наполняет базу данных. За три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев. Сейчас внесены сведения о 20,9 млн земельных участков (общая площадь - 43,8 млн га).

Также Госгеокадастр начал использовать в тестовом режиме данные спутникового мониторинга земель и всего за неделю совершил 755 действий государственного контроля за использованием и охраной земель (на 27% больше, чем на предыдущей неделе). По результатам выявлено 301 нарушение земельного законодательства. Объем причиненного ущерба вследствие нарушений - более 1 млн грн, из которых в добровольном порядке возмещено 691 720 грн.