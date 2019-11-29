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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:рейтинг (600) карта (116) платежи (138)

 Украина вошла в ТОП-10 стран Европы по количеству платежей с помощью носимых устройств

Рост NFC-платежей помог Украине войти в топ-10 европейского рейтинга по количеству транзакций, совершенных носимыми устройствами. В целом количество транзакций выросло в 8 раз по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении компании Mastercard, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, тренд на оплату носимыми устройствами продолжает набирать популярность в Европе: более 30 видов устройств, поддерживающих платежи, – часов, браслетов и других – доступны в 26 странах Европейского союза.

По количеству платежей с помощью носимых устройств на первом месте находятся Нидерланды ‒ треть (33%) таких транзакций в Европе в 2019 году совершены в этой стране. Второе место занимает Великобритания (18%), третье – Швейцария (8%). Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству NFC-платежей носимыми устройствами.

В мировом рейтинге такими устройствами больше всего платили в Австралии, на втором месте – Нидерланды; США заняли восьмое место.

Также отмечается, что количество бесконтактных платежей носимыми устройствами в Европе продолжает уверенно расти: общее количество транзакций в Европе в 2019 году почти в 20 раз больше, чем в Северной Америке.

По прогнозам, к 2020 году мировой рынок носимых устройств составит 30 млрд евро. Так, 61% всех транзакций в физических торговых точках Европы бесконтактные, что на 23% больше, чем в начале 2018 года. В Украине доля бесконтактных оплат картами и гаджетами среди всех расчетов на платежных терминалах составляет почти 30%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162600
 
 
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