 Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"28 ноября за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители: Артемовского МПД, Липницкого МПД, Новоборовицкого МПД, Рава-Русского МПД. Сегодня уволился с должности врио руководителя Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта", - написал Милованов.

Он добавил, что сейчас завершаются аудиты в "Укрспирте".

"Предварительные результаты неутешительные. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и наносят вред государству", - резюмировал Милованов.