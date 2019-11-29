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Все про:увольнение (384) Укрспирт (123) Милованов Тимофей (52)

 Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

Руководители Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого, Рава-Русского мест осуществления деятельности и хранения спирта (МПД) 28 ноября уволены за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах, а 29 ноября уволился и врио руководителя Борокского МПД.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"28 ноября за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители: Артемовского МПД, Липницкого МПД, Новоборовицкого МПД, Рава-Русского МПД. Сегодня уволился с должности врио руководителя Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта", - написал Милованов.

Он добавил, что сейчас завершаются аудиты в "Укрспирте".

"Предварительные результаты неутешительные. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и наносят вред государству", - резюмировал Милованов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162595
 
 
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