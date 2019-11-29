 "Проминвестбанк" закрывает текущие счета физлиц-предпринимателей

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

"Уважаемые клиенты! Просим вас обратиться в ПАО "Проминвестбанк" для закрытия текущего счета и получения остатка средств на таком счете. При этом операции, связанные с закрытием счетов физических лиц-предпринимателей и перечислением остатка средств банком тарифицироваться не будут. В случае вашего отсутствия в отделении банка в 15-дневный срок от даты публикации этого сообщения, ваши текущие счета будут закрыты, а остаток средств будет переведен на отдельный транзитный счет для дальнейшего учета. Перечисление средств на счета в другом банке в дальнейшем будет осуществляться после полной идентификации физического лица-предпринимателя", - сказанов сообщении.

Как сообщалось, в августе российская корпорация ВЭБ.РФ заявила, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения спора между ВЭБом и Украиной в отношении дочернего банка российской госкорпорации – "Проминвестбанка" – запретил Украине продавать акции ПИБа.

Как сообщалось, ранее Государственная исполнительная служба (ГИС) выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за захваченное в Крыму недвижимое имущество связанных с Игорем Коломойским компаний. Однако на запланированный аукцион ввиду продолжающихся судебных споров не было подано ни одной заявки от покупателей.

Напомним, в июне Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь его украинского дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

О намерении инициировать такое разбирательство в международном арбитраже ВЭБ объявил в сентябре 2018 года после ареста акций "Проминвестбанка" киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и "Сбербанка" во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы "Приватбанка" Игоря Коломойского.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.