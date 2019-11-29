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 Чистая прибыль "Газпрома" упала на 45% из-за снижения цен на газ

Российский "Газпром" 29 ноября отчитался о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 45% в годовом выражении до 212 млрд руб. ($3,32 млрд) на фоне сокращения объемов экспортных поставок и более низких цен на природный газ на основном для компании европейском рынке.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Общие продажи "Газпрома" в прошлом квартале снизились до 1,6 трлн руб. по сравнению с 1,9 трлн руб. за аналогичный период годом ранее.

Валовая выручка от поставок газа в Европу и другие рынки, не включающие Россию и постсоветские страны, составила 587 млрд руб., сократившись на 37% в годовом выражении. Средняя цена поставляемого газа упала до $169,8 за тысячу кубометров с $250,8 в третьем квартале 2018 года.

Объемы поставок на указанные рынки также снизились в июле-сентябре, составив 53,5 млрд кубометров против 56,9 млрд кубометров за тот же период прошлого года.

Чистый долг "Газпрома" на конец третьего квартала составлял 2,86 трлн руб.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162585
 
   
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