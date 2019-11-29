 Чистая прибыль "Газпрома" упала на 45% из-за снижения цен на газ

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Общие продажи "Газпрома" в прошлом квартале снизились до 1,6 трлн руб. по сравнению с 1,9 трлн руб. за аналогичный период годом ранее.

Валовая выручка от поставок газа в Европу и другие рынки, не включающие Россию и постсоветские страны, составила 587 млрд руб., сократившись на 37% в годовом выражении. Средняя цена поставляемого газа упала до $169,8 за тысячу кубометров с $250,8 в третьем квартале 2018 года.

Объемы поставок на указанные рынки также снизились в июле-сентябре, составив 53,5 млрд кубометров против 56,9 млрд кубометров за тот же период прошлого года.

Чистый долг "Газпрома" на конец третьего квартала составлял 2,86 трлн руб.