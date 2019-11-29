 НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для ряда СЭС, введенных в эксплуатацию осенью 2019 года

Такое решение комиссия приняла 29 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Срок действия тарифа - до 1 января 2030 года.
Тариф, в частности, установлен для станций:
- ООО "Энергетические системы Днепра" мощностью 10,5 МВт (Криничанский район Днепропетровской области), которая принадлежит компании "Джейбиджи & Ко Диемсиси" (Киев). Конечным бенефициаром является Удит Гарг (Индия).
- ООО "Санлайт НК" мощностью 12,9 МВт (Новая Каховка Херсонской области). Принадлежит Александру Мистюку и Игорю Павленко (по 50%).
- ООО "Солар Голден КИЗ" мощностью 20,2 МВт (Днепровский район Днепропетровской области). Собственником и директором является Максим Рева.
- ООО "Солар Гранд" мощностью 8,1 МВт (Магдалиновский район Днепропетровской области). Принадлежит Геннадию Сороке (43,59%), Анне Демченко (31,03%), АО "Закрытый недиверсифицированый венчурний корпоративный инвестиционный фонд "Эверетт". Конечные бенефициары - Александр Щевелев и Александр Бондарчук.