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Все про:СЭС (18) НКРЭКУ (752) Зеленый тариф (86)

 НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для ряда СЭС, введенных в эксплуатацию осенью 2019 года

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, установила "зеленый" тариф в размере 15,03 евроцента за 1 кВт-ч для ряда солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию осенью 2019 года.

Такое решение комиссия приняла 29 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Срок действия тарифа - до 1 января 2030 года.

Тариф, в частности, установлен для станций:

  • ООО "Энергетические системы Днепра" мощностью 10,5 МВт (Криничанский район Днепропетровской области), которая принадлежит компании "Джейбиджи & Ко Диемсиси" (Киев). Конечным бенефициаром является Удит Гарг (Индия).
  • ООО "Санлайт НК" мощностью 12,9 МВт (Новая Каховка Херсонской области). Принадлежит Александру Мистюку и Игорю Павленко (по 50%).
  • ООО "Солар Голден КИЗ" мощностью 20,2 МВт (Днепровский район Днепропетровской области). Собственником и директором является Максим Рева.
  • ООО "Солар Гранд" мощностью 8,1 МВт (Магдалиновский район Днепропетровской области). Принадлежит Геннадию Сороке (43,59%), Анне Демченко (31,03%), АО "Закрытый недиверсифицированый венчурний корпоративный инвестиционный фонд "Эверетт". Конечные бенефициары - Александр Щевелев и Александр Бондарчук.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162582
 
 
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