 Рынок личных предметов роскоши вырос в 2019 году, – исследование

Об этом свидетельствует ежегодное исследование консалтинговой компании Bain & Company, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мировой рынок личных предметов роскоши в текущем году, как ожидается, увеличится на 4%, до 281 млрд евро по сравнению с 6% в 2018 году, согласно Bain & Company-Altagamma 2019 Worldwide Luxury Market Monitor, в котором анализируются данные о продажах игроков рынка предметов роскоши, рыночные показатели и интервью с экспертами.

Согласно прогнозу Bain & Company, рынок личных предметов роскоши, включающий украшения, часы, одежду, аксессуары и косметическую продукцию, рос медленнее, чем в последние несколько лет, в том числе поскольку протесты в Гонконге оказали на него более существенное давление, чем ожидалось изначально. Производители люксовых товаров были вынуждены закрыть магазины, число посетителей снизилось, так как многие туристы отказались от посещения города на фоне протестов.

Ущерб, нанесенный сегменту предметов роскоши в Гонконге, стал существенным. Согласно одному из авторов исследования Bain & Company Клаудии Д'Арпицио, гонконгский рынок сократился на 20% по сравнению с прошлым годом.

Однако основная часть потерянных продаж в размере 2 млрд евро была компенсирована за счет Китая. Количество потребителей на рынке Китая увеличилось по сравнению с прошлым годом, что, согласно прогнозу, способствовало росту продаж на 26% без учета колебания курса валют, отмечается в докладе.

Расходы китайских покупателей на люксовые товары составили 35% от общего показателя по миру в сравнении с 33% в 2018 году, согласно исследованию.