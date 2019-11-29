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 Бизнесмен из ОАЭ купил модный дом Roberto Cavalli за 160 миллионов евро

Владельцем итальянского бренда стал бизнесмен из ОАЭ - основатель и председатель правления дубайской девелоперской компании Damac Properties (DICO) - Хуссейн Саджвани. Сумма сделки не раскрывается, но ранее итальянские СМИ сообщали, что речь идет о 160 млн евро.

Обэтом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Сделка состоялась 28 ноября, она была осуществлена через собственную инвестиционную компанию Саджвани Vision Investments. Ее стоимость не раскрывается. Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвесткомпании Clessidra.

Как следует из заявления Damac Properties, опубликованного в газете Arab News, приобретение итальянского модного дома стало развитием партнерства, подписанного в 2017 году между Roberto Cavalli и группой DICO.

"Я рад сообщить, что сделка была выполнена быстро и мы обеспечим стабильность в управлении", - заявил Саджвани.

Информация о том, что Vision Investment намерена приобрести 100% модного дома, появилась в июле текущего года. Итальянское издание L’Unione Sarda писало, что речь шла о сумме в 160 млн евро.

По данным Forbes, 66-летний Саджвани занимает 962 место в глобальном рейтинге миллиардеров. Его состояние оценивается в $1,9 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162564
 
 
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