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Все про:граница (231) контроль (47) Польша (847) пункт пропуска (39)

 Украина предложила Польше общий контроль в наиболее загруженных пунктах пропуска

Украина предложила Польше организовать совместный контроль в пунктах пропуска, где наблюдается наиболее интенсивное движение.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины по итогам встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, передает БизнесЦензор.

"Во время встречи обсудили вопрос организации комфортного и ритмичного перемещения пассажиров и увеличение пассажиропотока автомобильным транспортом, сокращение времени простоя на границе как пассажирского, так и грузового транспорта", -сказано в сообщении.

Разграничение пассажирской и грузовой участков в пункте пропуска "Краковец" определено сторонами одним из приоритетов в развитии пограничной инфраструктуры на украинско-польском участке государственной границы. Строительные работы в Краковкце должны начаться ориентировочно весной 2020 года.

В рамках реализации контрактов в соответствии с Договором между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи проекты по капитальному ремонту запланированы на подходах к 4 пунктов пропуска (КПП "Утилуг", КПП "Рава-Русская", КПП "Смильница", КПП "Грушив"), в 2020 году ожидается начало выполнения работ по капитальному ремонту после утверждения проектной документации. Реализация указанных контрактов позволит разгрузить автомобильную дорогу М-10 Львов-Краковец.

Также министры договорились углублять сотрудничество по развитию авиационного и железнодорожного сообщения между странами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162562
 
 
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