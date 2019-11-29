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Все про:Мотор_Січ (95) санкции (1301) США (2466) Укроборонпром (463) Антимонопольный комитет (778) Терентьев (42)

 США могут ввести санкции против "Укроборонпрома" из-за "Мотор Сичи", – глава АМКУ

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев допускает возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич" (Запорожье) совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Об этом Тереньтьв сказал в эфире Радио НВ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с "Укроборонпромом" получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России" – и возникнет кафкианская ситуация, когда "Укроборонпром" с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", – сказал Терентьев.

При таком экстремальном сценарии под санкциями, помимо непосредственно концерна, могут оказаться все украинские предприятия, которые его финансируют, в том числе госбанки, добавил он.

И предприятию, и правительству, следует учитывать эти риски, принимая решение об участии в этой сделке, полагает глава АМКУ.

"Такая юридическая конструкция при участии "Укроборонпрома" была поддержана Кабмином еще при Гройсмане (Владимир Гройсман, экс-премьер-министр) и Кубиве (Степан Кубив, экс-вице-премьер-министр–министр экономразвития). Были даны соответствующие разрешения на проведение этих переговоров и действий. То есть, если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения как на уровне "Укроборонпрома", так и на уровне правительства", – сказал Терентьев.

По его словам, концерн потребовал два месяца на подготовку документов по концентрации.

"Мотор Сич" производит двигатели, но главную прибыль сейчас получает от обслуживания и ремонта двигателей. При "Укроборонпроме" консолидировано много украинских предприятий, занимающихся теми же видами деятельности. Концерн может получить некоторую долю на этих рынках. И мы ее сейчас не можем оценить без информации со стороны "Укроборонпрома". В то же время концерн имеет проблемы с предоставлением такой информации, поэтому они попросилидва месяца", – рассказал глава АМКУ.

Как сообщалось, в АМКУ 7 июня 2019 года была направлена совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения АМКУ, которому он был также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162559
 
 
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у ЗЕбила одна мечта...встретиться со своим кумиром ******...если ради этого нужно будет загубить Мотор Сич, он это сделает не раздумывая.
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Такая юридическая конструкция при участии "Укроборонпрома" была поддержана Кабмином еще при Гройсмане (Владимир Гройсман, экс-премьер-министр) и Кубиве (Степан Кубив, экс-вице-премьер-министр-министр экономразвития). Были даны соответствующие разрешения на проведение этих переговоров и действий.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162559
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Люди дорогие: А откуда же РФ сейчас берёт около половины двигателей как не из Украины??? Хотели бы США наказать Моторсич конкретно за двигатели в РФ - наказали бы ещё в 2014. Ой не за двигатели может прилететь от США... США могут ввести санкции против "Укроборонпрома" из-за "Мотор Сичи", – глава АМКУ - Цензор.НЕТ 1964
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