 Кредиторы неплатежеспособных банков в октябре получили 1,15 миллиарда, – Фонд гарантирования

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

Из общего объема средств для расчета с кредиторами неплатежеспособных банков в октябре на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов было направлено 163,44 млн грн, из них 155,45 млн грн – на погашение требований НБУ. Внеочередные выплаты НБУ осуществили такие банки:

АО "Дельта Банк" – 70,43 млн грн;

ПАО "КБ "Надра" – 68,74 млн грн;

АО "Еврогазбанк" – 11,89 млн грн;

АО "Родовид Банк" – 4,39 млн грн.

Всего в течение января-октября 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 2 163,68 млн грн (в том числе НБУ – 1 912,82 млн грн).

Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2019 составляет 41 967,87 млн грн, из которых 10 296,66 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в том числе 9 216,49 млн грн – НБУ).

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков направляются средства, полученные от управления и продажи активов этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, Фонд гарантирования вкладов для возврата выведенных активов и/или получения компенсации направляет соответствующие заявления в правоохранительные органы.

По состоянию на 1 ноября 2019 года Фондом гарантирования вза время осуществления процедуры вывода с рынка неплатежеспособных банков в правоохранительные органы направлено 5692 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков более 374 925,87 млн грн. По 3086 заявлениям внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование. Из общего количества уголовных производств: следствие продолжается – 3086, объявлено о подозрении – 31, направлено в суд – 39, закрыто производство –, постановлено приговор обвинительный – 13.

Из общего количества заявлений подано 293 по факту хищения средств банка, 1205 – дробление вкладов, 762 – служебных преступлений в банке, 91 – доведение банка до неплатежеспособности, 1089 – хищение кредитных средств заемщиками, 1158 – другие преступления заемщиков и вкладчиков, другие преступления – 1094.

По субъектам преступления подано заявлений относительно:

владельцев и руководителей банка –453;

служебных лиц банка – 762;

клиентов банка – 3338;

другие –1139.

За октябрь 2019 года на счета ликвидируемых банков, поступило 505,8 млн грн, из них 435,1 млн грн – от продажи активов этих банков.