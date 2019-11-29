 Нацбанк обновил порядок проведения проверок платежных систем

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, соответствующие нормы, введенные постановлениями от 22 ноября №139 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" и №140 "Об утверждении Изменений в положение о применении НБУ мер воздействия за нарушение объектами надзора (оверсайта) законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине", вступят в силу с 30 ноября.

"Отныне при наличии обоснованных оснований, которые могут свидетельствовать о несоблюдении объектом оверсайта требований законодательства Украины, НБУ будет осуществлять невыездные проверки по отдельным вопросам деятельности объекта оверсайта во время проведения им операций по переводу средств", - говорится в сообщении центробанка.

Нацбанк уточнил, что невыездная проверка будет проводиться путем запроса и дальнейшего анализа информации, документов и письменных объяснений по фактам нарушений законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем и перевода средств у объекта оверсайта.

Согласно постановлению №139, обнародованному на сайте НБУ, невыездная проверка проводится без предварительного уведомления. Основаниями для ее проведения являются результаты анализа материалов, документов и статистической отчетности объекта оверсайта, а также данных, полученных от структурных подразделений центробанка.

"Указанные изменения внесены с целью уменьшения административной нагрузки и более быстрого реагирования на факты, которые могут свидетельствовать о нарушении объектами оверсайта законодательства Украины", - говорится в сообщении Нацбанка.

Постановлением №140 регулятор утвердил порядок определения существенности ошибок в статистической отчетности, которую объекты оверсайта подают в центробанк.

Согласно документу, ошибки относительно суммы внутригосударственных, трансграничных и электронных переводов считаются существенными, если они составляют 1% или больше от общей суммы соответствующих платежей на территории Украины за отчетный период. А также в случае не предоставления информации относительно количества эмитированных электронных платежных средств для клиентов банка, платежных устройств или пунктов предоставления финансовых услуг, которые используются во время операций.