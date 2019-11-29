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 Кабмин запустил пилотный проект электронных прав и техпаспорта

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о реализации в 2019-2020 гг. экспериментального проекта электронного удостоверения водителя (е-удостоверение) и свидетельства о регистрации транспортного средства (е-свидетельство), которые могут предъявляться полицейским вместо водительских прав и техпаспорта на бланках.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Постановлением утвержден порядок применения электронных прав и техпаспорта, согласно которому, в частности, устанавливается, что для заказа е-удостоверения и е-свидетельства водитель должен загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дия" и пройти электронную идентификацию.

Каждому е-удостоверению и е-свидетельству присваивается уникальный электронный идентификатор (QR-код) для доступа к сведениям единой информационной системы МВД.

Кабмин поручил МВД и Минцифры в течение двух месяцев обеспечить техническую возможность формирования е-удостовенения и е-свидетельства аппаратно-программными средствами единой информационной системы МВД и мобильного приложения "Дия".

До 25 декабря ежегодно министерства должны отчитываться перед Кабмином о результатах реализации проекта.

МВД также поручено принять меры по обеспечению полицейских достаточным количеством технических средств для проверки электронных прав и техпаспорта, организовать проведение обучения полицейских и информирование населения о порядке применения электронных прав и техпаспорта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162544
 
 
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