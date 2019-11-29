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 Три компании будут участвовать в конкурсе "Укрзализныци" на единого оператора питания в поездах

Три компании будут участвовать в конкурсе по выбору единственного оператора предоставления услуг питания, медиаконтента и доставки экспресс-отправлений в украинских поездах.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

"Поэтому по результатам первого тура конкурса, который состоялся 20 ноября 2019, к следующему этапу допущены ООО "Вог Кафе", ООО "Санфинити" и ООО "Фуд энд Беверидж", - сообщает "Укрзализныця".

Второй этап конкурса, а именно представления ценовых предложений, состоится 2 декабря 2019 и продлится до 12:00

"Укрзализныця" напоминает, что конкурс объявлен в связи с истечением 31 декабря 2019 года действия договора с ООО "Вог Кафе" о предоставлении услуг питания пассажиров в скоростных поездах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162538
 
 
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