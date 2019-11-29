 Набсовет назначил нового гендиректора авиакомпании "Константа"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Пинкевич в 2014-2018 годах занимал должность заместитель директора по развитию стратегии в компании Expedition Aviation FZE (Шарджа, ОАЭ), с 2018 по 2019 гг. - должность заместителя гендиректора по инвестиционным проектам и стратегического развития на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.

Согласно решению набсовета, Пинкевич начнет работу в роли гендиректора "Константы" с 3 декабря, назначен сроком на три года.

В 2016 году компания AP Holdings Limited, зарегистрированная в ОАЭ, приобрела контроль над ЧАО "Авиакомпания "Константа" (Запорожье), сконцентрировав 9,336 млн простых именных акций, что составляет 99,81% акций "Константы".

В 2018 году совладелец "Авиаоборудования" Роман Милешко решил купить 49% авиакомпании "Константа".

Авиакомпания "Константа", основана в 1998 году на базе "Аэрофлота" и регионального отделения государственной компании "Авиалинии Украины". Осуществляет услуги пассажирских и грузовых перевозок, выполняет чартерные рейсы. Авиапарк, согласно информации на сайте компании, на сегодняшний день состоит из четырех самолетов АН-26 и одного АН-28. Офис авиакомпании находится в Запорожье, там же находится базовый аэропорт.