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 В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей разделят грузовое и пассажирское движение

Министерство инфраструктуры Украины намерено разделить в контрольном пункте пропуска "Краковец" (Львовская обл.), что на границе с Польшей, грузовое и пассажирское движение.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Разграничение пассажирского и грузового участков в пункте пропуска "Краковец" определено сторонами одним из приоритетов в развитии пограничной инфраструктуры на украинско-польском участке государственной границы. Строительные работы в "Краковце" должны начаться ориентировочно весной 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство отмечает, что в рамках реализации контрактов в соответствии с договором, заключенным между правительствами Украины и Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, проекты по капитальному ремонту запланированы на подходах к четырем пунктам пропуска (КПП "Устилуг", КПП "Рава-Русская", КПП "Смильница", КПП "Грушев"). В 2020 году после утверждения проектной документации ожидается начало работ по капитальному ремонту.

Реализация указанных контрактов позволит разгрузить автомобильную дорогу М-10 Львов-Краковец, считают в министерстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162519
 
 
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