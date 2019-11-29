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 Количество платежных карт в Украине с начала года увеличилось на 9%

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 октября выросло на 9%, если сравнить с началом 2019 года, и составило 64,7 млн единиц. Из них 60% являются активными платежными картами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины сообщает БизнесЦензор.

Каждая пятая активная карта в Украине – бесконтактная. На сегодняшний день в Украине около 22% активных платежных карт - это бесконтактные и токенизированные карточки.

С начала 2019 года количество бесконтактных и токенизированных платежных карточек увеличилось почти на 70% - до 6,7 млн шт. и 1,9 млн шт. в соответствии.

Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизованых карточек вместе составляли треть от общего количества и объема безналичных операций в торговой сети (33% и 32,8% соответственно).

Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 9 месяцев 2019 года составило 3,517 млрд шт, а их объем - 2 582,7 млрд грн.

Если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, количество сделок выросло на 29%, а сумма - на 27%. По количеству преобладали безналичные операции - 2 991,7 млн шт. (81,9%), то есть 8 из 10 операций с платежными картами были безналичными.

В то же время объем безналичных операции составил 1 282,6 млрд грн, что составило 49,7% от всех операций с карточками.

Наибольшее количество операций приходилась на расчеты в торговой сети - 51%. По объемам безналичных операций доминировали переводы с карты на карту - 41%.

Нацбанк сообщает, что 89% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают бесконтактную оплату.

С начала 2019 года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 14,1% - до 318,4 тыс. единиц, из них 89% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года - 79, 4%).

Общее количество банкоматов и программно-технических комплексов самообслуживания в Украине осталась почти без изменений и по состоянию на 1 октября составило 19,7 тыс. шт. и 16,6 тыс. шт. в соответствии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162516
 
 
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Количество платежных карт никак не влияет на благосостояние страны
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