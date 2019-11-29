 Украина с начала маркетингового года экспортировала почти 24 миллиона тонн зерновых

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 13,15 млн тонн пшеницы, 6,84 млн тонн кукурузы, 3,48 млн тонн ячменя.

По состоянию на 27 ноября этого года также экспортировано 150,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 54,94 млн тонн.