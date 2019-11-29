 Минздрав назначил временного главу "Укрмедпрома"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом компания сообщила 28 ноября в системе раскрытия информации НКЦБФР.

"С 20 ноября 2019 года приказом Министерства здравоохранения Украины № 87-о от 20 ноября 2019 года выполнения обязанностей генерального директора ПАО "Укрмедпром" возложено на Бабенко Михаила Николаевича. Должностное лицо не владеет акциями эмитента, не имеет непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления",- говорится в сообщении.

ПАО "Укрмедпром" было создано в 2000 году в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 897 "О дальнейшем реформировании медицинской и микробиологической промышленности" и находится в сфере управления Министерства здравоохранения Украины.

Дочерними предприятиями компании являются Ладыжинский завод "Экстра", фирма "Днипромед", "Межирицкий витаминный завод", "Биостимулятор", "Одесское предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов", "Львовдиалик" и отечественный производитель инсулинов ЧАО "Индар".