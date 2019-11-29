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 Южно-Украинская АЭС подключила после ремонта третий энергоблок

29 ноября в 01:36 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта.

Об этом со ссылкой на НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

Проводится набор мощности. Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме.

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162499
 
 
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