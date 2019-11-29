 Южно-Украинская АЭС подключила после ремонта третий энергоблок

Об этом со ссылкой на НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

Проводится набор мощности. Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме.

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).