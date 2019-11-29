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 Аграрный рынок
  2011  5
Все про:аграрии (704) зерно (394) урожай (178) зерновые (395) Милованов Тимофей (50)

 Украина собрала рекордный урожай зерновых

Украина по состоянию на 28 ноября уже собрала рекордные 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15 млн га.

Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор.

Таким образом украинские аграрии превысили результат урожая зерновых за весь 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

"Рекордные показатели урожая. 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га, или 98% к прогнозу, при средней урожайности 4,93 т/га (в 2018 году - 4,7 т/га)", - сообщил Милованов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых в 2019 году на уровне 74 млн тонн, в том числе пшеницы 28,1 млн тонн и 35 млн тонн кукурузы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162498
 
   
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а то думаю отчего мясо без конца лезет по цене вверх , ... прям можно было б и гордится от того что агробароны от вывезенного прям с поля в порты Херсона и Николаева зерна прикупят виллу гдето в гишпании или очередной джип своей детке или любовнице , только чо то не хочется ..
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вопрос, шо теперб делать с этим счастем???
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Чем больше тем лучше,всех кормить будем и деньги в офшор.Ну а вы держитесь.
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"Украина собрала рекордный урожай зерновых" последний раз. После преступной распродажи земли зелёными, рекордов у Украины уже не будет. Рекорды будут граждан Израиля и Швейцарии Каломойских.
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