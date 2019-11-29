 Украина собрала рекордный урожай зерновых

Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор.

Таким образом украинские аграрии превысили результат урожая зерновых за весь 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

"Рекордные показатели урожая. 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га, или 98% к прогнозу, при средней урожайности 4,93 т/га (в 2018 году - 4,7 т/га)", - сообщил Милованов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых в 2019 году на уровне 74 млн тонн, в том числе пшеницы 28,1 млн тонн и 35 млн тонн кукурузы.