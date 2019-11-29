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 В Германии в "черную пятницу" бастуют работники Amazon

В день международного мегашопинга - "черную пятницу" (Black Friday) - работники интернет-компании Amazon в Германии объявили забастовку, сообщил организатор акции, профсоюз работников сферы обслуживания Verdi.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Забастовка началась в ночь на пятницу и продлится три дня. В ней приняли участие работники распределительных центров Amazon в Лейпциге (федеральная земля Саксония), Бад-Херсфельде (Гессен), Кобленце (Рейнланд-Пфальц), Райнберге и Верне (Северный Рейн – Вестфалия), Грабене (Бавария).

Хорошая работа не может выполняться "по бросовым ценам", говорится в заявлении Verdi. Профсоюз на протяжении многих лет добивается от американского концерна тарифного договора, аналогичного тому, который действует в сфере розничной торговли и доставок товаров почтой. Он должен предусматривать повышение зарплаты и улучшение условий труда. Но руководство Amazon отказывается от переговоров: компания позиционирует себя как предприятие в сфере логистики, где оплата поступает непосредственно при получении товара.

"Мы платим в конечном итоге столько, сколько обычно платится за аналогичную деятельность и каждый год перепроверяем зарплаты", - говорится в заявлении компании. Кроме того, отмечают в Amazon, его сотрудники получают многочисленные бонусы.

Последним днем забастовки в шести распределительных центров Amazon в Германии станет "киберпонедельник" (Cyber Monday), когда традиционно проходит массовая распродажа непосредственно в интернет-магазинах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162489
 
 
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