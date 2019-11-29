 "Нафтогаз" планирует взыскать с "Газпрома" в Латвии $2,6 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Российский "Газпром" (MOEX: GAZP) в отчете по МСФО сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

Как писал БизнесЦензор,Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и пытается взыскать эти средства в различных юрисдикциях.

15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент прежней основной программы евробондов "Газпрома"), производить платежи в пользу "Газпрома". Это решение фактически остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований до регистрации новой программы.

В новом меморандуме впервые сообщается: "Нам также известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома". Эта SPV разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года.

Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции. Была выбрана Великобритания, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой SPV стала британская Gaz Finance plc.

В июне этого года рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинг программы GazAsia Capital S.A. по просьбе "Газпрома".

Меморандум информирует, что 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в люксембургский суд с просьбой оспорить арест и присоединиться к процессу. "Суд отклонил ходатайство "Газпрома". Хотя решение суда по "Газпрому" не было вручено, "Газпром" обжаловал это решение. Слушание апелляции назначено на январь 2020 года", - говорится в меморандуме.

Кроме того, в мае 2019 года люксембургский суд вынес решение о признании и приведении в исполнение решения о выплате "Нафтогазу" по транзитному спору. "Газпром" обратился с ходатайством об отмене решения, апелляционная инстанция приняла ходатайство "Газпрома" - дата слушаний пока не назначена.

Также НАК "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов SPV-компании еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах - GazAsia Capital S.A.