 Кабмин запустит сервис для отмены распечатанных квитанций при оплате госуслуг

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает БизнесЦензор.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью)", - сообщает он.

По словам Дубилета, с помощью такого сервиса можно оплачивать пошлины, паспорт, алименты и другие платежи государству через мобильное приложение или интернет-банкинг.

"Сервис будет очень простой. Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию "Привата" по номеру. Новый сервис будет работать по схожему образу, но для всех банков", - сообщил Дубилет.

Будет создана веб-страница, к которой через API смогут подключиться любые украинские банки. "Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП (электронной цифровой подписью)", - заявил Дубилет.

"Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев", - добавил он.