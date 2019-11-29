[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.88 26.19
 Технологии, Власть, IT
  157  0
Все про:Кабмин (3653) платные услуги (10) Дмитрий Дубилет (31) электронные услуги (7)

 Кабмин запустит сервис для отмены распечатанных квитанций при оплате госуслуг

Кабинет министров Украины планирует запустить сервис, который избавит от необходимости предъявлять чиновниками квитанции об оплате с мокрой печатью.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает БизнесЦензор.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью)", - сообщает он.

По словам Дубилета, с помощью такого сервиса можно оплачивать пошлины, паспорт, алименты и другие платежи государству через мобильное приложение или интернет-банкинг.

"Сервис будет очень простой. Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию "Привата" по номеру. Новый сервис будет работать по схожему образу, но для всех банков", - сообщил Дубилет.

Будет создана веб-страница, к которой через API смогут подключиться любые украинские банки. "Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП (электронной цифровой подписью)", - заявил Дубилет.

"Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162477
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Звиробий Маруся Кабмин Нацполиция Пашинский правоохранительные органы Россия суд увольнение
 
 
 
 
 
 вверх