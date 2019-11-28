 Украинская организация впервые получила разрешение на переработку батареек на территории ЕС

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Организация "Батарейки, сдавайтесь" впервые в Украине получила разрешение на переработку батареек в ЕС! 20 тонн поедут в Румынию", - сообщил Кулеба.

"Реформа системы отходов по европейским стандартам - это шаг на пути к ЕС", - подчеркнул министр.

Организаторы акции на странице в Facebook уточнили, что батарейки отправятся для переработки на завод GreenWEEE, который находится возле города Бузау. Завод перерабатывает батарейки с 2011 года, а работает с 2007 года и в целом занимается переработкой старой электронной техники.

Для отправки первой партии собранных батареек на переработку необходимо сопроводительное письмо от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины и согласование со стороны правительства Румынии. Ожидается, что согласование будет получено в течение двух-трех недель.