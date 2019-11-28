 На дороги Львовской области выделят 2,3 миллиарда, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время рабочего визита во Львовскую область, передает БизнесЦензор.

"Это рекордная сумма, но этого мало, потому что у нас 155 тыс. километров дорог местного значения. Мы активнее будем работать с международными финансовыми организациями для того, чтобы привлекать дополнительный ресурс и чтобы мы могли параллельно работать как за счет бюджетного финансирования, так и за счет финансирования из международных финансовых организаций. Это позволит нам работать постоянно в турборежиме, а не маленькими спринтами", - сказал Криклий.

Министр также проинспектировал дорогу Т-14-16 Львов-Путосмиты-Меденичи.

Криклий отметил, что темпы строительства должны быть быстрыми: "За четыре года было построено только 37 километров дороги, в то время когда у нас есть такие замечательные проекты как дорога жизни, когда за 68 дней мы построили 134 километра. И это, собственно, демонстрирует то, как мозаикой строились эти дороги и не завершались проекты до конца".

Министр инфраструктуры отметил, что завершение данного проекта является очень важным, поскольку он идет в направлении Сходницы и Трускавца и позволит разгрузить трафик, который идет в/из Львова, примерно на 7-8 тыс. автомобилей ежедневно. По словам Криклия, ориентировочная сумма, которая необходима для завершения этого проекта, составляет 310-320 млн грн.

Криклий также отметил, что ситуация, когда процент выполнения работ по дорогам государственного значения в области составляет 93%, а по дорогам местного значения - 63%, является неудовлетворительной.

"Хочу напомнить, что у нас амбициозная цель на следующий год - это восстановление 4 тыс. километров дорог государственного и местного значения. И я хочу, чтобы это было не только на бумагах и словах, а мы могли видеть на качественных дорогах. 1 марта следующего года мы начнем большое строительство дорог. Дорог, подобных пути Мариуполь-Запорожье, очень-очень много", - отметил Криклий.