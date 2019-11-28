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Все про:дороги (934) Львовщина (124) финансирование (866) Криклий (35)

 На дороги Львовской области выделят 2,3 миллиарда, – Криклий

В 2020 году финансирование по Львовской области запланировано в размере 2,3 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн пойдет на дороги местного значения. В целом сумма финансирования Дорожного фонда, с учетом определенных изменений, составляет 66 млрд грн

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время рабочего визита во Львовскую область, передает БизнесЦензор.

"Это рекордная сумма, но этого мало, потому что у нас 155 тыс. километров дорог местного значения. Мы активнее будем работать с международными финансовыми организациями для того, чтобы привлекать дополнительный ресурс и чтобы мы могли параллельно работать как за счет бюджетного финансирования, так и за счет финансирования из международных финансовых организаций. Это позволит нам работать постоянно в турборежиме, а не маленькими спринтами", - сказал Криклий.

Министр также проинспектировал дорогу Т-14-16 Львов-Путосмиты-Меденичи.

Криклий отметил, что темпы строительства должны быть быстрыми: "За четыре года было построено только 37 километров дороги, в то время когда у нас есть такие замечательные проекты как дорога жизни, когда за 68 дней мы построили 134 километра. И это, собственно, демонстрирует то, как мозаикой строились эти дороги и не завершались проекты до конца".

Министр инфраструктуры отметил, что завершение данного проекта является очень важным, поскольку он идет в направлении Сходницы и Трускавца и позволит разгрузить трафик, который идет в/из Львова, примерно на 7-8 тыс. автомобилей ежедневно. По словам Криклия, ориентировочная сумма, которая необходима для завершения этого проекта, составляет 310-320 млн грн.

Криклий также отметил, что ситуация, когда процент выполнения работ по дорогам государственного значения в области составляет 93%, а по дорогам местного значения - 63%, является неудовлетворительной.

"Хочу напомнить, что у нас амбициозная цель на следующий год - это восстановление 4 тыс. километров дорог государственного и местного значения. И я хочу, чтобы это было не только на бумагах и словах, а мы могли видеть на качественных дорогах. 1 марта следующего года мы начнем большое строительство дорог. Дорог, подобных пути Мариуполь-Запорожье, очень-очень много", - отметил Криклий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162424
 
 
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Дорога Турка -Ільник не ремонтувалась з 90-их років !!!
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