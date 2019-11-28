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 Криклий пообещал сменить инспекторов Службы безопасности на транспорте

Министерство инфраструктуры планирует заменить сотрудников территориальных органов "Укртрансбезопасности".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры.

"Вчера у нас был назначен новый глава "Укртрансбезопасности", и я ему ставлю задачу предложить на следующий Кабмин перезагрузку всех территориальных органов "Укртрансбезопасности", объявить открытые прозрачные конкурсы, набрать новых профессиональных людей, а мы на уровне правительства будем обеспечивать необходимое финансирование для того, чтобы этот орган работал, а граждане чувствовали европейское качество дорог", - сказал Криклий.

Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября, назначил Александра Погорелого главой Государственной службы по безопасности на транспорте.

Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, Погорелый является генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162411
 
 
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