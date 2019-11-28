 Криклий пообещал сменить инспекторов Службы безопасности на транспорте

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры.

"Вчера у нас был назначен новый глава "Укртрансбезопасности", и я ему ставлю задачу предложить на следующий Кабмин перезагрузку всех территориальных органов "Укртрансбезопасности", объявить открытые прозрачные конкурсы, набрать новых профессиональных людей, а мы на уровне правительства будем обеспечивать необходимое финансирование для того, чтобы этот орган работал, а граждане чувствовали европейское качество дорог", - сказал Криклий.

Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября, назначил Александра Погорелого главой Государственной службы по безопасности на транспорте.

Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, Погорелый является генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.