 Нацбанк присоединился к организации защиты прав потребителей финуслуг

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Международное сотрудничество и обмен опытом помогут Национальному банку строить эффективную систему защиты прав потребителей финансовых услуг", – сказано в сообщении.

Всемирная организация FinCoNet основана в 2013 году. Ее цель – способствовать обмену информацией между регуляторными органами и другими государственными учреждениями по защите прав потребителей финуслуг, внедрение современных стандартов и практик.

В организацию входят почти 30 стран мира. В частности, Ирландия, Канада, Великобритания, Германия, Франция.

Закон, согласно которому Национальный банк получил полномочия на защиту прав потребителей финуслуг, начнет действовать с января 2020 года, через три месяца после его подписания президентом. После этого финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную информацию о финансовых услугах и их стоимости в рекламе и на сайтах.