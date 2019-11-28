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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:НБУ (4210) финансы (128) права потребителей (13)

 Нацбанк присоединился к организации защиты прав потребителей финуслуг

Национальный банк Украины присоединился к Международной организации по защите прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet), которая объединяет надзорные органы стран мира.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Международное сотрудничество и обмен опытом помогут Национальному банку строить эффективную систему защиты прав потребителей финансовых услуг", – сказано в сообщении.

Всемирная организация FinCoNet основана в 2013 году. Ее цель – способствовать обмену информацией между регуляторными органами и другими государственными учреждениями по защите прав потребителей финуслуг, внедрение современных стандартов и практик.

В организацию входят почти 30 стран мира. В частности, Ирландия, Канада, Великобритания, Германия, Франция. 

Закон, согласно которому Национальный банк получил полномочия на защиту прав потребителей финуслуг, начнет действовать с января 2020 года, через три месяца после его подписания президентом. После этого финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную информацию о финансовых услугах и их стоимости в рекламе и на сайтах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162406
 
 
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