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Все про:аэропорт (729) отмена (43) Харьков (330)

 Из-за тумана в харьковском аэропорту задерживают и отменяют рейсы

Международный аэропорт "Харьков" в четверг отменяет рейсы из-за сложных метеорологических условий: весь день в городе сильный туман.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, рейсы Харьков-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air),Харьков-Киев PS 026 (МАУ), Харьков-Варшава LO 762 (LOT), Киев-Харьков PS 025 (МАУ), Варшава-Харьков LO 761 (LOT) отменены.

Задержаны рейсы: Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) - до 18:00, Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines) - до 19:55, Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines) - до 19:15, Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines) - до 00:05 (29 ноября).

"В случае изменения расписания пассажирам необходимо обращаться к авиаперевозчикам, либо по месту приобретения билета/тура", - отметили в аэропорту.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162397
 
 
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