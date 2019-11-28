 Из-за тумана в харьковском аэропорту задерживают и отменяют рейсы

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, рейсы Харьков-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air),Харьков-Киев PS 026 (МАУ), Харьков-Варшава LO 762 (LOT), Киев-Харьков PS 025 (МАУ), Варшава-Харьков LO 761 (LOT) отменены.

Задержаны рейсы: Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) - до 18:00, Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines) - до 19:55, Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines) - до 19:15, Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines) - до 00:05 (29 ноября).

"В случае изменения расписания пассажирам необходимо обращаться к авиаперевозчикам, либо по месту приобретения билета/тура", - отметили в аэропорту.