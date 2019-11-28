 Табачный монополист "Тэдис" оценил свою долю на рынке дистрибуции сигарет в 60%

Об этом генеральный директор компании Тарас Корнияченко заявил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

По словам гендиректора, выручка компании составит по итогам 2019 года 60 млрд грн.

"В этом году мы ожидаем выручку примерно в 60 млрд грн. Это немного меньше, процентов на 9-10, чем в прошлом году. Причина в сокращении табачного рынка в целом", – сказал Корявченко.

Глава компании уточнил, что табачная продукция занимает 95% в портфеле дистрибуции "Тедиса".

"Кроме того, мы продаем товары, сопутствующие табаку: спички, зажигалки, и другие товары", – добавил топ-менеджер.

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Как сообщалось, в октябре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 миллиардов гривен четырех крупнейших производителей табачных изделий по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. В том числе на "Тедис Украина" был наложен штраф в размере 3,4 млрд грн. Компания сразу же заявила о планах его обжаловать.

Это уже второе дело о монополии на оптовом рынке сигарет Украины.

В декабре 2016 года АМКУ наказал "Тедис Украина" штрафом в размере 431 млн грн, из которых фирма заплатила только 300 млн грн.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляла более 99%.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.