 "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов на новогодние праздники

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает БизнесЦензор.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

№181/182 Киев-Львов. Из Львова - 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря, 3, 4, 7, 8, 11 января. Из Киева - 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 4, 5, 8, 9 января. Отправление из Львова в 12:18, прибытие в Киев в 00:02. Из Киева - 00:55, прибытие во Львов в 10:36.

№197/198 Киев-Ковель - на 28, 30 декабря и 2, 4, 8, 10 января. Отправление из Киева в 06:19, прибытие в Ковель в 14:48. Из Ковеля - 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

№245/246 Киев-Ворохта. Из Киева - 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января. Из Ворохты - 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. Из Киева отправление в 20:21 и прибытие в Ворохту в 12:02. Из Ворохты - 13:51, прибытие в столицу в 05:28.

№202/201 Жмеринка-Киев, 20 декабря. Из Жмеринки - в 20:48, прибытие в Киев в 00:37.

№216/215 Жмеринка- Киев, 23 декабря. Отправление из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28.

№210/209 Хмельницкий-Киев, 21 декабря. Отправление из Хмельницкого в 18:40 и прибытие в Киев в 00:20.

№223/224 Киев-Одесса, 29 декабря, 4 и 7 января. Отправление из Киева – 07:46 и прибытие в Одессу в 17:55. Из Одессы - в 11:03, прибытие в Киев в 20:31.

№205/206 Покровск-Харьков, 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 11 января. Из Покровска отправление в 09:20, прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

№168 Львов-Одесса, 22, 27, 30 декабря и 2, 8, 11 января, Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Из Одессы - в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

№202/201 Львов-Ужгород, 29 декабря и 1, 11 января. Отпправление из Львова в 06:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

№204/203 Львов-Днепр. Отправление из Львова 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января. Из Днепра - 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января. Из Львова - в 21:20 и прибытие в Днепр в 11:24. Из Днепра - в 16:39 и прибытие во Львов в 05:40.

№781/782/774 Черкассы-Киев-Шостка, 24, 31 декабря, 7 января. Отправление из Черкасс в 06:30 и прибытие в Киев в 10:07, отправление из Киева в 20:00 и прибытие в Черкассы в 23:39, из Шостки - в 15:21 и прибытие в Киев в 19:27, из Киева отправление в 10:32 и прибытие в Шостку в 14:36.

№797/798 Харьков-Запорожье, 31 декабря и 7 января, Отправление из Харькова в 09:53 и прибытие в Запорожье в 14:05, в Запорожье в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20.

Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты шести поездов:

№72 Запорожье-Киев до Чопа. Отправление из Запорожья ежедневно с 22 декабря по 11 января, из Чопа - с 24 декабря по 11 января. Отправление из Запорожья в 19:47 и прибытие в Чоп в 23:45 следующих суток. Из Чопа отправление в 01:05 и прибытие в Запорожье в 07:49 следующего дня.

№76/75 Кривой Рог-Киев до Ужгорода. Отправление из Кривого Рога ежедневно с 27 декабря по 11 января, из Ужгорода - с 29 декабря по 11 января. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 06:23.

№179/192 Днепр-Киев до Львова. Из Днепра - с 25 декабря по 11 января, из Львова - с 26 декабря по 11 января. Отправление из Днепра в 22:39 и прибытие во Львов в 16:25. Из Львова - в 23:19 и прибытие в Днепр в 17:17.

№243/244 Ивано-Франковск-Киев до Днепра. Из Ивано-Франковска - с 23 декабря по 11 января, из Днепра - с 25 декабря по 11 января. Из Ивано-Франковска - в 21:55 и прибытие в Днепр в 17:49. Из Днепра в 09:20 и прибытие в Ивано-Франковск в 05:43.

№180/291 Львов-Киев до Днепра. Отправление из Львова с 26 декабря по 11 января, из Днепра - с 27 декабря по 11 января. Из Львова - в 11:50, прибытие в Днепр в 06:40. Из Днепра - в 13:07 и прибытие во Львов в 06:00.

№779/780 Сумы-Киев до Винницы, 20, 27, 30, 31 декабря и 2, 8, 10 января. Отправление из Сум в 05:35 и прибытие в Винницу в 13:11. Из Винницы - в 13:44 и прибытия Сумы в 21:34.

Как сообщалось, всего на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.