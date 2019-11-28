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 Кабмин распределил 200 миллионов дотации местным бюджетам

Кабинет министров на заседании 27 ноября принял постановление о распределении стабилизационной дотации на сумму 204 млн грнмежду местными бюджетами на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Данное постановление позволяет выровнять бюджетные диспропорции, возникшие вследствие реформы межбюджетных отношений в контексте бюджетной децентрализации", – сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что принятое решение повысит уровень финансового обеспечения местных бюджетов и будет способствовать предоставлению органами местного самоуправления основных гарантированных услуг населению.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 27 ноября также перераспределил 171,1 млн грн дотации на зарплаты для учителей и направил 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162358
 
 
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