 Кабмин распределил 200 миллионов дотации местным бюджетам

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Данное постановление позволяет выровнять бюджетные диспропорции, возникшие вследствие реформы межбюджетных отношений в контексте бюджетной децентрализации", – сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что принятое решение повысит уровень финансового обеспечения местных бюджетов и будет способствовать предоставлению органами местного самоуправления основных гарантированных услуг населению.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 27 ноября также перераспределил 171,1 млн грн дотации на зарплаты для учителей и направил 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам.