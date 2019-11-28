 Столичное управление Госбюро расследований заказало ремонт офиса за 78 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до декабря 2020 года нужно капитально отремонтировать нежилое здание управления площадью 7,16 тыс. кв. м по ул. Олени Телиги, 8. Гарантийный срок на выполненные работы составит 10 лет.

Цена сделки на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 84,95 млн грн.

ООО "СК Престиж Союз" и ООО "Производственно-строительная компания "Спецпроект" с несколько более низкими ценами отклонили из-за неподтвержденного опыта выполнения аналогичного договора.

Более дорогими конкурентами победителя тендера были ООО "Ариконс Групп", ООО "Подолжилбуд", ООО "Респект Спецстрой" и ООО "Строительно-монтажное управление "Энергоюжспецстрой".

Следующая по цене "Ариконс Групп" жаловалась в АМКУ, что победитель "СК КБР" не подал подтверждающие документы по использованию материально-технической базы и оборудования. Однако впоследствии жалобщик отозвал жалобу, поскольку "участие в закупке по срокам потенциального заключения договора и в соответствии жалоба уже не актуальны".

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Созданная в 2016 году столичная фирма "СК КБР" принадлежит директору Дмитрию Нестеруку из Киева. Он владел ООО "Строительная компания "КБР" вместе с главным инженером "СК КБР" Александром Лапсой, пока эту компанию не переоформили в Северодонецке на директора Вадима Кудрявцева из Торецка.

По данным системы "YouControl", вместе с Нестеруком был прописан Владислав Гаджиев, который владеет ООО "Макспроф Трейд" сам, ООО "Макспроф" с Сергеем Роженко и ООО "МП Сокол" с Олегом Иванько.

Всего с 2017 года победитель получил подрядов на 394,07 млн грн. В том числе крупнейший подряд на 115 млн грн касался реконструкции хирургического корпуса ГНУ "Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины" в Киеве по завышенным ценам.

Кроме того, с 2018 года полиция вела уголовное производство о возможном хищении средств при закупке управлением Днепровской РГА у "СК КБР" капремонта центральной районной библиотеки им. П. Тычины. Работы якобы продолжались, когда акты выполненных работ уже были подписаны, а объемы и стоимость выполненных работ могли быть завышены на 74 тыс. грн. Однако с августа 2018 года новых решений по делу не появлялось.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 21 ноября по результатам тендера заказало ООО "ВиДи Автострада" 49 новых легковых автомобилей Toyotaна общую сумму 26,57 млн грн.