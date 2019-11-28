 SkyUp откроет летом четыре новых рейса из Львова

Об этом в ходе туристического форума Win with the Lion сообщил гендиректор перевозчика Евгений Хайнацкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Хайнацкого, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом: несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львова.

Как сообщалось, 25 октября авиаперевозчик открыл во Львове базу и активно расширяет свое присутствие там: в ноябре компания начала выполнять из Львова рейсы в Париж и Тель-Авив.