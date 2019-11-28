[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.87 26.14
 Энергетика
  2262  10
Все про:цены (1166) Тарифы на электроэнергию (722) электроэнергия (570) Оператор рынка (6)

 Цены на рынке электроэнергии обновили исторический минимум (обновлено)

Средневзвешенная цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" (ОЭС) с периодом поставки на 29 ноября достигла нового минимума и составила 898,4 грн за МВт-ч.

По данным госпредприятия "Оператор рынка", объем купли-продажи электроэнергии на указанный период составляет 90,78 тыс. МВт-ч, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом предложение по продаже составляло 136,85 тыс. МВт-ч, что на 49,85% выше спроса (91,32 МВт-ч).

В свою очередь средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" составила 1,73 тыс. грн за МВт-ч. Объем купли-продажи составил 16,12 тыс. МВт-ч, заявленный объем продажи – 20,7 тыс. МВТ-ч, покупки – 21,33 тыс. МВТ-ч.

Как отмечают в пресс-службе ГП "Оператор рынка", снижение средневзвешенной цены в торговой зоне ОЭС Украины по сравнению со вчерашним днем составило на 32,36%, в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" – 9%.

Читайте также: ДТЭК Ахметова оказался крупнейшим импортером электроэнергии в Украину

Как сообщалось, предыдущая минимальная средневзвешенная цена на РСВ была зафиксирована в ОЭС по итогам торгов с периодом поставки на 14 ноября – 919,8 грн/МВт-ч. Такого снижения цены не было с начала запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Как поясняли тогда в ГП "Оператор рынка", такая цена была обусловлена теплой погодой и профицитом электроэнергии в "Объединенной энергосистеме Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162348
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну... как бы, зашибись... А мне что с этого...
 показать весь комментарий
 
«Укрзалізниця» планирует повышение тарифов в 2020 году - билеты на пассажирские поезда подорожают на 21,9%
 показать весь комментарий
 
Коломойский и Ахметов терпят убытки...нужно поднимать тарифы для населения
 показать весь комментарий
 
чево, чево? Беня контролирует одну с крупнейших генерирующих компаний...государственную Центренерго
 показать весь комментарий
 
Теперь наверно всегда будут покупать у кацапов. Ахметов негодуе.
 показать весь комментарий
 
 
покупать -где дешевле, закон рынка, а не насру себе в тарелку и сьем, кацапам назло
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Донбасс Звиробий Маруся Кабмин Нацполиция нормандская четверка правоохранительные органы Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх