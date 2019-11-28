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 Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра

Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, Кабмин также поручил новому главе Геокадастра отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Министерству экономики – в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов.

С 2017 года и до последнего времени Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров уволил Людмилу Шемелинец с должности врио главы и первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162344
 
 
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