 Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, Кабмин также поручил новому главе Геокадастра отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Министерству экономики – в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов.

С 2017 года и до последнего времени Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров уволил Людмилу Шемелинец с должности врио главы и первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.