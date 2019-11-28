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Все про:увольнение (381) Зеркаль (9)

 Зеркаль подала в отставку с должности замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль просит Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеркаль сообщила на своей странице в сети Facebook,

"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", – сообщила Зеркаль.

Дипломат также разместила на странице в соцсети фотокопию своего заявления на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором просит уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу "Украина против РФ", которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162343
 
 
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