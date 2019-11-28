 Украина пересмотрит пошлины на импорт стрелочных переводов из России

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 22 ноября опубликовано в газете "Урядовый курьер" 28 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Процедура возбуждена по требованию "Днепропетровского стрелочного завода" (ДнСЗ).

Согласно украинскому законодательству, решение о продлении действия антидемпинговых мер или их аннулировании должно быть принято, как правило, в течение 12 месяцев после начала пересмотра.

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Напомним, в 2014 году Украина продлила на пять лет действие 59,4% антидемпинговой пошлины на импорт стрелочных переводов из России, введенной решением МКМТ в июле 2002 года, на основании жалобы ДнСЗ.

В то же время в июле 2013 года по результатам промежуточного пересмотра антидемпинговых мер Украина снизила ставку антидемпинговой пошлины на импорт стрелочных переводов производства российского ООО "Муромская стрелочная компания" в 4,4 раза – до 13,44%.

Процедура пересмотра антидемпинговых мер была возбуждена по требованию ООО "Керченский стрелочный завод".

ДнСЗ выпускает различные типы стрелочных переводов для магистрального и промышленного транспорта, метрополитенов. Основная продукция – стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных магистральных путей со скоростью прохождения пассажирских поездов до 200 км/час.

Согласно финансовому отчету предприятия, в 2018 году его чистый доход вырос на 21,8% к 2017 году – до 1,52 млрд грн, чистая прибыль – на 13%, до 441 млн грн.