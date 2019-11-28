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 Налоговая служба заявила о снижении количества внеплановых проверок на треть

Государственная налоговая служба в августе-октябре 2019 года провела 2,7 тыс. внеплановых проверок, тогда как за аналогичный период 2018 года их было на 1 тыс. больше.

Об этом заявил глава ГНС Сергей Верланов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Применения рискоориентированных подходов позволяет значительно сократить количество внеплановых проверок без снижения поступлений в бюджет. Избранный обновленной ГНС курс на уменьшение давления на бизне уже дает результат. Принцип Новой налоговой – если налогоплательщик работает честно, то его деятельность проверять не нужно. Но проверки неизбежны для тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов", - написал Верланов.

По данным налоговой службы, документальными (плановыми и внеплановыми) проверками за этот период охвачено 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% – среднего и 0,2% – малого предпринимательства.

Доначисления по итогам проверок выросли на 6,5 млрд грн в августе-октябре этого года – до 13,3 млрд грн.

Налоговая служба заявила о снижении количества внеплановых проверок на треть 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162336
 
 
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