 "Укрзализныця" запланировала построить евроколею от границы с Польшей до Львова

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"3,5 часа в Краков плюс со Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год. Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге, может стать реальным. То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из центра Львова в Краков, Прагу, Вену", – отметил Кравцов.

По словам главы компании, благодаря такому решению поезда, следующие из Европы, смогут без потери времени на замену тележек доезжать до Львова, а именно до железнодорожной станции Скнилов.

"Несколько лет по широкой колее наши поезда курсируют в Перемышль. Эта станция в Польше стала популярным железнодорожным хабом между Украиной и другими странами Европы. Строительство смежного пути от границы с Польшей позволит сделать станцию ​​Скнилов международным железнодорожным хабом", – отметил глава "Укрзализныци".

Кравцов уточнил, что станция Скнилов выбрана для развития хаба, чтобы избежать перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.

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По данным "Укрзализныци", в рамках проекта необходимо уложить 69,8 км совмещенной колеи 1435/1520 мм, построить 3,1 км колеи 1435 мм, выполнить на 58,2 км расширения площадки землеполотна, провести комплексно-оздоровительный ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи и реконструкцию 8 станций, выполнить реконструкцию и модернизацию инфраструктуры электроснабжения, построить инфраструктуру вокзала станции Скнилов колеи 1435 мм.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует между станцией Скнилов, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом города запустить экспресс.

Участок Мостиска II - Львов входит в "критского" международного транспортного коридора №3 (Берлин-Вроцлав-Львов-Киев). Сейчас путь 1520 проходит с Украиной до станции Перемышль (Польша), евроколея – от Перемышля до станции Мостиска I (Украина).

Напомним, железнодорожная станция Скнилов расположена во Львове. От вокзала станции "Львов" она находится на расстоянии 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" – 3 км и автостанции – 1 км.