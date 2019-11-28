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Все про:НБУ (4210) санкции (1299) Апелляционный суд (56) платежные системы (222)

 Суд подтвердил законность вывода с рынка платежной системы TYME из-за санкций

Шестой апелляционный административный суд 27 ноября отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО "Финансовая компания "ОМП-2013", подтвердив законность решения об отмене регистрации международной платежной системы "TYME".

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В частности, Апелляционный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 25 сентября, который отказал ООО "Финансовая компания "ОМП-2013" в иске с просьбой отменить решение НБУ об отмене лицензии.

Как сообщалось, 14 июня 2018 года НБУ отменил регистрацию крупнейшей украинской платежной системы TYME, поскольку эта система, по версии Службы безопасности Украины, работала с запрещенной в Украине российской платежной системой.

По данным СМИ, По данным СМИ, TYME работала с российской системой Contact.

Как писал БизнесЦензор, система TYME является лидером среди платежных сервисов по итогам прошлого года. Через эту систему за год прошли переводы на $1,36 млрд, хотя появилась она не так давно – в октябре 2014 года после того, как ее собственником стал инвестбанкир Игорь Мазепа.

По данным TYME, платежная система имеет более 3000 пунктов приема платежей, проводит более 10 млн транзакций в месяц, а ее пользователями являются более 10 млн систем ежегодно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162327
 
 
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