 Нацбанк подал в суд на нардепа Дубинского

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Правление Национального банка уверено, что через Александра Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк. За ней, очевидно, "стоит" собственно сам бывший собственник "Приватбанка", который с момента национализации "Приватбанка" (три года назад) пытается избежать возврата средств, выведенных из банка до вхождению государства в его капитал", – заявляют в НБУ.

Правления Нацбанка отмечает, что негатив и клевету, требования и ожидания Коломойского систематически озвучиваются Дубинским или связанными с ним информационными ресурсами.

В своем иске Нацбанк требует от Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную в аккаунте DubinskyPro на Youtube и Facebook о том, что глава НБУ Яков Смолий и его первый заместитель Екатерина Рожкова якобы организовали схему выведения банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

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"Депутат привел пример вывода "Радикал Банка" с рынка в 2015 году и якобы проведенной уплаты со стороны Национального банка в пользу бизнесмена беглого Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн грн. Национальный банк требует опровержения этой информации", – сказано в сообщении.

В НБУ указывают, что обвинения в организации воровской схемы по выводу банков с рынка являются безосновательными и абсурдными, а также призваны дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к Национальному банку. Кроме того, не соответствует действительности информаци , что Национальный банк "помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 млн грн".

"Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру "Радикал Банка" ООО "Промышленная инновационная компания". Официальное опровержение по этому вопросу Национальный банк уже публиковал в сентябре", – напомнили в НБУ.

В связи с этим Нацбанк требует суд обязать Дубинского опубликовать опровержение этой информации.