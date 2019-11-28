 НАБУ уведомило о подозрении контрабандисту Альперину

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Таким образом, количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек", - сообщает НАБУ.

Действия вероятного руководителя коррупционной схемы квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

26 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых - семь должностных лиц одной из региональных таможен и Государственной фискальной службы.

Эпизод, в причастности к которому подозреваются лица - один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, ущерб от которых может достигать около 500 млн грн.

В рамках этого расследования, начатого НАБУ в октябре 2017 года, детективы инициировали наложения ареста на более 450 млн грн компаний-участниц схемы.

В декабре 2017 года конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ $800 тыс. взятки, чтобы те прекратили расследование и закрыли уголовное производство, однако его разоблачили "на горячем".

После вчерашнего задержания подозреваемого, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook сообщил, что речь идет о Вадиме Альперине.

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Как сообщалось, во вторник, 26 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.