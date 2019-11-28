 Покровский ГОК Коломойского может выплатить дивиденды на 366 миллионов

Соответствующие проекты решений выносятся на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 14 января 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом первым проектом решения по вопросу распределения прибыли предлагается 5% прибыли за 2018 год (19,27 млн грн) направить в резервный фонд, а 95% (366,19 млн грн) оставить нераспределенными, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вторым проектом предлагается 5% прибыли за 2018 год направить в резервный фонд, а 95% направить на выплату дивидендов, что составит 0,124 грн на одну простую акцию.

В повестке дня также значатся вопросы об утверждении принципов корпоративного управления Покровского ГОКа и продлении срока выполнения задания по обязательному аудиту компанией ООО "Аудиторская фирма "Каупервуд".

Как сообщалось в отчете предприятия, ПГОК по итогам работы в 2018 году сократил чистую прибыль на 41,3% по сравнению с 2017 годом - до 385,47 млн грн, но нарастил чистый доход на 11,7% – до 2,9 млрд грн.

Покровский ГОК – крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который ведет ее добычу открытым способом.

Как писал БизнесЦензор, Покровский горно-обогатительный комбинат (ГОК) принадлежит Игорю Коломойскому и партнерам.

По данным предприятия на конец третьего квартала 2019 года, в собственности четырех кипрских компаний – Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton Holdings Limited (все – Кипр) – находится по 24,3024% акций ЧАО.

Уставный капитал ЧАО составляет 736,134 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.