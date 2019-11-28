 НАБУ завершило расследование по делу Конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины сообщает БизнесЦензор.

26 ноября подозреваемому, бывшему руководителю предприятия, открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в Высший антикоррупционного суда.

Действия подозреваемого квалифицировали по 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Как установило следствие, в 2015 году руководитель предприятия закупил оборудования по завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен 1,68 млн грн убытков.

В октябре 2018 года должностному сообщили о подозрении по ч. 5 ст.191 УК Украины, которую впоследствии, в октябре 2019 года детективы НАБУ переквалифицировали на ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Однако с тех пор подозреваемый скрывался от следствия, из-за чего его 18 октября 2019 года объявили в розыск.

25 ноября 2019 года НАБУ задержало подозреваемого. 27 ноября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 153 тыс. грн залога.