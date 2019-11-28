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 Банк "Сич" сменил название

АО "Банк Сич" меняет название на АО "Пауэр Банк" и выбирает новый вектор развития.

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

"27 ноября внеочередном Общем собрании акционеров АО "Банк Сич" было принято решение об изменении названия на АО "Пауэр Банк", – говорится в сообщении.

Банк сообщает, что задуматься о новой политики работы заставил большой спектр услуг и уровень обслуживания.

"Теперь хорошо знакомый и любимый многими АО "Банк Сичт" носит новое имя – АО "Пауэр Банк". И команда Банка готова к тому, чтобы качество его услуг, а также предлагаемые клиентам возможности полностью соответствовали названию", – говорится в сообщении

"Пауэр Банк" планирует расширение спектра онлайн-услуг; создание и оптимизация новых банковских продуктов под украинский рынок; внедрение современных инструментов кредитования, инвестирования и сбережения средств.

Также, завершаются работы по созданию онлайн-банкинга.

Как писал БизнесЦензор, ранее о смене названия банк "Сич" сообщил в системе  в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Банк "Сич" основан в 2011 году.

По состоянию на 1 января 2019 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 60 место (0,950 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162291
 
 
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