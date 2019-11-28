[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.87 26.14
 Аграрный рынок, Макроэкономика
  160  0
Все про:Китай (1120) экспорт (1543) рапс (7) мед (17) Качка (7)

 Китай разрешил поставки меда из Украины, – Минэкономики

Представители Украины и Китая подписали протоколы о возможности украинских поставок рапсового шрота и меда в КНР.

Об этом в Facebook сообщил написал заместитель министра развития экономики Тарас Качка, передает БизнесЦензор.

"Ну и наконец - подписали два протокола по рапсовому шроту и меду. Так что уважаемые производители - можете отправлять", - заявил Качка.

По данным Качки, делегация Украины провела встречу с Генеральной таможенной администрацией КНР.

"Мы проговорили все наши действия по всем товарным позициям - молочная продукция, пшеница, ячмень, горох, фасоль, орехи, черешня, голубика, рыба и т. Работа по всем этим товарам значительно интенсифицируется", - сообщил он.

"Мы также завершили согласование протокола по мясу птицы (а следовательно, свою цель открыть товар до конца этого года я не оставляю)", - обещает Качка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162277
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Литва нормандская четверка правоохранительные органы Россия увольнение
 
 
 
 
 
 вверх