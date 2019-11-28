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Все про:мобильная связь (366) перепись населения (16) Дмитрий Дубилет (30)

 Кабмин решил провести электронную перепись населения с помощью мобильных операторов, – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что перепись населения будет проходить в электронном виде, с использованием данных мобильных операторов о количестве пользователей.

Об этом Дубилет написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

По словам Дубилета, перепись населения была запланирована на конец 2020 года, на что в бюджете Украины было выделено 3,4 млрд грн. Дубилет указывает, что традиционный метод переписи очень дорогой и неэффективный. Поэтому Кабмин решил провести электронную перепись населения.

"Вместе со специалистами по математике и социологии мы проводим его по следующему алгоритму.

  1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.
  2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.
  3. Проводим "калибровкой" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.
  4. Вставляем эти данные в математическую модель", - написал Дубилет.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - считает Дубилет.

Для специализированных вопросов Дубилет предлагает проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или "другие необычные источники".

"Например, для изучения языкового вопроса можно посмотреть статистику банкоматов ПриватБанка", - написал он.

"Поэтому в бюджет 2020 мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще до 1 млрд", - написал он.

Результаты переписи Кабинет министров планирует опубликовать в 2019 году.

Как писал БизнесЦензор, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что перепись населения можно провести дешевле, чем за 3,4 млрд грн, как было заложена на это в проекте госбюджета на 2020 год до первого чтения.

26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Дубилет также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет намного выгоднее, чем проведение классической переписи населения. 

В проект государственного бюджета Украины на 2020 год на перепись населения и другие статистические наблюдения заложено 3,44 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162276
 
 
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 Топ комментарии
 
то есть будет не перепись населения, а перепись телефонов и банкоматов
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Все верно! Папа -вор, а сын министр!
Это даже не кухарка.
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то есть будет не перепись населения, а перепись телефонов и банкоматов
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А как они иностранцев и других временно пребывающих на территориях вычленят и как учтут ОРДЛО?
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Все взрослое население Украины имеет учетную бирку с номером/идентификацийный код/ + добавить младенцев и детей постарше
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И да и нет. Вот вы уверены, что все они реальные? Или вот что все пенсы получающие пенсию реально живы? Вот в Греции оказалось, что много фейковых и пенсов и получателей соц помощи. Почему у нас должно быть лучше?
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Перепись от зелупы. - пальцем в небо.
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Народ, срочно меняйте язык в банкомате на английский!!!! Потом потребуем введения английского вторым государственным!!!
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Хитрожопа модель для введення російської, як другої державної. Коли проводиться перепис традиційним способом, то там є анкета і є питання: "яка мова рідна?", "якими мовами володієте?", "якою мовою спілкуєтесь а) дома, б) на роботі, в) в побуті?". При опитуванні більшість відповідає, що рідна мова українська, навіть якщо в побуті говорить російською. А банкомат ці питання не ставить, а якщо не виберете мову, то автоматично відкриється російська.
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сначала перепись, а потом мусора с альфой, отберут телефон и что понравится
в хате ...
слава защитнику Украины
Виктору Медведчуку ..........
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Цей міністр - син того Олександра Дубілета, який майже 20 років (з 1997 по 2016) працював на Бєню головою правління Приватбанку.

А ЗЕля не стомлюється повторювати мантру, що він президент, а не Коломойський.
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Все верно! Папа -вор, а сын министр!
Это даже не кухарка.
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5.5 млрд доларів виведено із Приватбанку тоді коли головою правління банку був Дубілет.
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Це той випадок коли порушення законів стає нормою для "нових облич".
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******, это уже издевательство какое-то. Средняя температура по больнице, а не перепись.
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Та пишите с потолка, как выборы! 73%- иудеев.
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Дубилет - что-то с дубом связано.
Кабмин решил провести электронную перепись населения с помощью мобильных операторов, – Дубилет - Цензор.НЕТ 3814

У меня два телефона и три симки. Меня два, или три раза посчитают?
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думаю щитать будут по номеру IMEI. Поэтому - 2 раза.
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дерева тут нідочого ...це від "долбо#об" ...
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1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.
2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.
3. Проводим "калибровкой" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.
4. Вставляем эти данные в математическую модель", - написал Дубилет.

Кабмин решил провести электронную перепись населения с помощью мобильных операторов, – Дубилет - Цензор.НЕТ 8976
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НОРМАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА. СОВРЕМЕННО И СЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ.
НО ПОРОХОСКОТАМ ВСЁ НЕ ТАК
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